По Херсонщині росіяни випустили 194 снаряди, троє поранених - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 32 рази обстріляли Херсонську область, влучивши в житлові квартали та об'єкти інфраструктури і поранивши трьох людей.
Російські війська за минулу добу 32 рази обстріляли Херсонську область, відомо про трьох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів. (...) Через російську агресію 3 людини дістали поранення
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні.
Повітряні сили ЗС України знищили 14 безпілотників та 1 ракету під час нічної атаки рф12.02.24, 06:55 • 34683 перегляди