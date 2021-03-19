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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 35747 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52364 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105468 просмотра

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3 марта, 11:09 • 141403 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193864 просмотра

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Северная Корея разорвет дипломатические отношения с Малайзией

Северная Корея разорвет дипломатические отношения с Малайзией

Киев  •  УНН

 • 15574 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией после того, как тамошний суд постановил, что житель КНДР может быть выдан США для обвинения в отмывании денег. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В начале марта высший суд Малайзии постановил, что житель Северной Кореи Мун Муж Мьонг может быть экстрадирован в США.

Министерство иностранных дел Северной Кореи назвало экстрадицию “нечестивым актом и непростительно тяжким преступлением” со стороны власти Малайзии, эти действия разрушили “всю основу двусторонних отношений, основанную на уважении суверенитета”.

Контекст

Мун был арестован в 2019 году после того, как Соединенные Штаты обвинили его в отмывании денег через подставные компании и выдачи мошеннических документов в поддержку незаконных перевозок в Северной Корее. Он боролся с ходатайством об экстрадиции, аргументируя это политической мотивацией.

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Напомним

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановськои для привлечения ее к уголовной ответственности.

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