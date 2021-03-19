Північна Корея розірве дипломатичні відносини з Малайзією

Деталі

На початку березня вищий суд Малайзії постановив, що житель Північної Кореї Мун Чол Мьонг може бути екстрадований у США.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї назвало екстрадицію "нечестивим актом і непростимо тяжким злочином" з боку влади Малайзії, ці дії зруйнували "всю основу двосторонніх відносин, засновану на повазі суверенітету".

Контекст

Мун був заарештований у 2019 році після того, як Сполучені Штати звинуватили його у відмиванні коштів через підставні компанії та видачі шахрайських документів на підтримку незаконних перевезень до Північної Кореї. Він боровся із клопотанням про екстрадицію, аргументуючи це політичною мотивацією.

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