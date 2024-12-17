Писториус предположил, что ФРГ сыграет роль в обеспечении соглашения о прекращении огня в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна, вероятно, сыграет определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между россией и Украиной. Впрочем отметил, что пока слишком рано говорить о том, как могут выглядеть миротворческие силы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Если будет прекращение огня, то, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено, - сказал он и добавил, что "очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль".

Писториус указал, что пока не может сказать, в чем может заключаться роль Германии, поскольку это зависит от условий прекращения огня и потенциального мандата миротворческих сил.

Он подчеркнул, что необходимо также четко понимать, что и Украина, и россия принимают такой мандат.

"Из моего ответа вы можете сказать, что сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа", - сказал он.



Дополнение



Французский президент Эммануэль Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до ее вступления в НАТО. Эксперты отмечают, что такие идеи существуют, но их реализация остается неопределенной. Рассматриваются различные форматы, от полицейских миссий до боеспособных контингентов, однако решение может зависеть от многих стран, в том числе и рф.

Эксперты в комментарии УНН объяснили возможные форматы присутствия иностранных войск в Украине и связанные с этим вызовы.