Первый прямой контакт с начала полномасштабной войны - Зеленский в Ереване провел встречу с премьером Грузии
Киев • УНН
Зеленский и Кобахидзе обсудили в Ереване двусторонние отношения и экономику. Это первый прямой контакт лидеров стран с начала полномасштабной войны.
Администрация правительства Грузии сообщила о встрече премьера Ираклия Кобахидзе и Президента Украины Владимира Зеленского в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Согласно пресс-релизу, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Отмечается, что обсуждались отношения между двумя странами. В встрече также приняли участие министры иностранных дел обеих стран.
На встрече также присутствовали министр иностранных дел Украины Михаил Сибига и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.
Сибига в своем комментарии отметил, что с Бочоришвили они "обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних, региональных и международных вопросов", обсудили проблемы евроинтеграции и особое внимание уделили расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
"Мы договорились продолжить общение в будущем", - пишет Сибига в X.
СМИ отмечают, что это первый подобный прямой контакт после начала войны. Официальный Тбилиси ранее заявлял, что поддерживает дружбу с Украиной "в одностороннем порядке", обвиняя Киев в "неприемлемых и противоречивых сигналах" и попытках втянуть Грузию в войну.
