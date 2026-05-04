Первый прямой контакт с начала полномасштабной войны - Зеленский в Ереване провел встречу с премьером Грузии

$43.910.0551.600.14
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 958 просмотра
Приднестровье как "суицидальный фронт" – эксперт оценил, есть ли угроза наступления на Украину
12:16 • 7616 просмотра
Кабмин предлагает установить новые категории водительских удостоверений
Эксклюзив
12:14 • 12695 просмотра
Удар в "сердце путинизма" – будет ли Украина атаковать москву 9 мая
Эксклюзив
10:10 • 13604 просмотра
Переквалификация лизинга самолетов в роялти противоречит закону и налоговым соглашениям - адвокат
10:02 • 18174 просмотра
На границе с Приднестровьем усиливают оборону - Силы обороны готовятся к любым сценариямPhotoVideo
09:47 • 15463 просмотра
Украинские АЗС подняли цены на топливо
08:46 • 15096 просмотра
Зеленский заявил, что лето станет решающим для путина в отношении войны
4 мая, 07:28 • 16180 просмотра
В Европе видят угрозу проверки НАТО со стороны рф в ближайшие два года правления Трампа - СМИ
3 мая, 22:32 • 16644 просмотра
Британия планирует присоединиться к кредитной программе ЕС для Украины на 90 млрд евро
Эксклюзив
3 мая, 09:57 • 78445 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1.7м/с
19%
748мм
Популярные новости
Что празднуют в Украине и мире 4 мая4 мая, 05:00 • 17729 просмотра
Почему появляются отеки лица и как вернуть свежий вид без лишних усилий4 мая, 06:00 • 30051 просмотра
Зеленский обсудит в Ереване путь в ЕС и график выплат 90 млрд евро4 мая, 06:59 • 20029 просмотра
Тренды весна-лето 2026: что будет в моде в этом сезонеPhoto10:41 • 14501 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова11:16 • 12769 просмотра
публикации
Дело о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex: что известно и на каком этапе судебное разбирательствоPhoto11:28 • 12436 просмотра
Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова11:16 • 12815 просмотра
Тренды весна-лето 2026: что будет в моде в этом сезонеPhoto10:41 • 14548 просмотра
Почему появляются отеки лица и как вернуть свежий вид без лишних усилий4 мая, 06:00 • 30094 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Эксклюзив
3 мая, 09:57 • 78446 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Ереван
Харьковская область
Великобритания
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Почему Met Gala проводят в мае, сколько стоит билет на бал и где смотретьVideo12:14 • 5528 просмотра
В Apple не исключили продолжение киноленты "F1 Фильм"2 мая, 20:30 • 27158 просмотра
Принцесса Шарлотта празднует 11 лет - опубликован новый портретPhotoVideo2 мая, 19:31 • 26295 просмотра
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 34690 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 36675 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
9К720 Искандер
Отопление
Грибы

Первый прямой контакт с начала полномасштабной войны - Зеленский в Ереване провел встречу с премьером Грузии

Киев • УНН

 • 3102 просмотра

Зеленский и Кобахидзе обсудили в Ереване двусторонние отношения и экономику. Это первый прямой контакт лидеров стран с начала полномасштабной войны.

Первый прямой контакт с начала полномасштабной войны - Зеленский в Ереване провел встречу с премьером Грузии

Администрация правительства Грузии сообщила о встрече премьера Ираклия Кобахидзе и Президента Украины Владимира Зеленского в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Согласно пресс-релизу, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Отмечается, что обсуждались отношения между двумя странами. В встрече также приняли участие министры иностранных дел обеих стран.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Украины Михаил Сибига и глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Сибига в своем комментарии отметил, что с Бочоришвили они "обменялись мнениями по широкому кругу двусторонних, региональных и международных вопросов", обсудили проблемы евроинтеграции и особое внимание уделили расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

"Мы договорились продолжить общение в будущем", - пишет Сибига в X.

СМИ отмечают, что это первый подобный прямой контакт после начала войны. Официальный Тбилиси ранее заявлял, что поддерживает дружбу с Украиной "в одностороннем порядке", обвиняя Киев в "неприемлемых и противоречивых сигналах" и попытках втянуть Грузию в войну.

Зеленский: путин и рф - это война от чечни и Грузии до Украины и Африки24.02.26, 11:59 • 5474 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира