В Киеве первая леди Украины Елена Зеленская открыла выставку "Сокровища Крыма. Возвращение". Выставка включает экспонаты скифского золота, за которые Украина боролась с россией почти десять лет. Об этом сообщили на сайте президента Украины, пишет УНН.

Наша борьба и за возвращение Крыма, и за возвращение его скрабов началась одновременно - 10 лет назад. 10 долгих лет судов и блестящей работы украинских и иностранных юристов, музейщиков и дипломатов понадобились, чтобы культура, историческая справедливость и сотрудничество свободных людей победили - сказала Зеленская во время своего выступления.

Эти предметы созданы различными народами, населявшими Крымский полуостров, такими как греки, скифы, сарматы, готы и гунны.

Еще не существовало слова "мультикультурность", а Крым и его достояние уже таковыми были! Сегодня я радуюсь, что вся коллекция станет доступной для украинцев и друзей нашего государства. Потому что национальные сокровища - это не то, что где-то спрятано или присвоено. Это то, что доступно людям - сказала Елена Зеленская.

Выставка "Сокровища Крыма. Возвращение" будет представлена в Национальном музее истории Украины до окончательной деоккупации Крыма. Затем коллекцию планируют переместить на территорию полуострова.

Верю: так же, как вернулись домой эти сокровища, так же вернется домой и Крым, чтобы быть частью не только Украины, но и свободного мира и мировой культуры - подчеркнула Елена Зеленская.

Добавим

Коллекция из более 550 экспонатов, которая была в Амстердаме в 2014 году, вернулась в Украину после почти десятилетних усилий. Год назад Верховный суд Нидерландов принял решение о передаче экспонатов Украине. Возвращение произошло благодаря совместной работе иностранной юридической фирмы, украинских адвокатов, Министерства юстиции, Министерства культуры и информационной политики, Национального музея истории Украины, МИД Украины и Посольства Нидерландов в Украине.

Напомним

СБУ показала фотографии коллекции "скифского золота" стоимостью 1,5 млн долларов, которые были возвращены в Украину после почти десятилетнего юридического спора. Продолжаются мероприятия по возвращению других древностей, изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств.

После почти 10 лет судебной тяжбы: в Украину вернулось "скифское золото"