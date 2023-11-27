После почти 10 лет судебной тяжбы: в Украину вернулось "скифское золото"

"Сокровища Крыма" после почти 10 лет судов вернулись в Украину из Нидерландов. об этом сообщает национальный музей истории Украины, передает УНН.

Детали

После почти 10 лет судов артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины. Именно там они будут храниться до деоккупации Крыма - говорится в заметке.

Отмечается, что в ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев. Сейчас специалисты обследуют состояние этих вещей.

Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым 2 000 лет.

Напомним

С февраля по август 2014 года в Нидерландах проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря" (De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee). На ней демонстрировались предметы из коллекций Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма.

В феврале 2014 года Россия начала оккупацию полуострова. Возвращать ценности из крымских музеев на территорию, неподконтрольную украинской власти, стало невозможным - в Нидерландах начался судебный процесс.