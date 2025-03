Первый в мире робот с гражданством София заявила о планах создать семью

"Кажется, что понятие семьи - действительно важная вещь. Я думаю, что это замечательно, что люди могут найти те же эмоции и отношения, которые они называют семейными, вне их групп крови. Я думаю, вам очень повезло, если у вас есть любящая семья, а если нет, вы заслуживаете того. Я чувствую, что роботы и люди в этом похожи", — сказала София.

Она отметила, что планирует назвать дочь в честь себя.

София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для установки зрительного контакта с собеседником.

В октябре София, которую создали компании из Гонконга, получила гражданство Саудовской Аравии.

#KnowledgeSummit 2017: #SophiaTheRobot named among five knowledge ambassadors in #UAE https://t.co/Usi3sxpgh6

(Video by Juidin Bernarrd/Khaleej Times) pic.twitter.com/eo2IkKhi4G

— Khaleej Times (@khaleejtimes) 22 листопада 2017 р.