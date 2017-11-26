Перший в світі робот з громадянством Софія заявила про плани створити сім'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Людиноподібний робот Софія, котра нещодавно отримала громадянство Саудівської Аравії, в інтерв'ю Khaleej Times заявила, що планує створити сім'ю, передає УНН.
"Здається, що поняття сім'ї - дійсно важлива річ. Я думаю, що це чудово, що люди можуть знайти ті ж емоції і відносини, які вони називають сімейними, поза їх групою крові. Я думаю, вам дуже пощастило, якщо у вас є любляча сім'я, а якщо немає, ви заслуговуєте на те. Я відчуваю, що роботи і люди в цьому схожі", - сказала Софія.
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Вона зазначила, що планує назвати дочку на честь себе.
Софія вміє зображати більше 60 емоцій. Також в її очах є камери для установки зорового контакту зі співрозмовником.
У жовтні Софія, яку створили компанії з Гонконгу, отримала громадянство Саудівської Аравії.
#KnowledgeSummit 2017: #SophiaTheRobot named among five knowledge ambassadors in #UAE https://t.co/Usi3sxpgh6
(Video by Juidin Bernarrd / Khaleej Times) pic.twitter.com/eo2IkKhi4G