Переводил военных с передовой в тыл за деньги: председателю ВВК в рядах ГПСУ объявили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении полковнику медицинской службы – председателю ВЛК одного из учреждений медицинского обеспечения регионального значения ГПСУ по факту получения неправомерной выгоды. По данным следствия, он переводил военнослужащих из районов ведения боевых действий в тыловые подразделения за деньги. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении полковнику медицинской службы - председателю ВЛК одного из учреждений медицинского обеспечения регионального значения ГПСУ по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему систематического получения неправомерной выгоды от военнослужащих Госпогранслужбы, которые направлялись воинскими частями в военно-медицинский клинический центр для прохождения ВЛК.

За денежное вознаграждение подозреваемый способствовал внесению недостоверных сведений в медицинскую документацию и решения ВЛК. В частности, признание военнослужащих ограниченно годными к военной службе, предоставление отпусков по состоянию здоровья и направление на лечение без соответствующих медицинских показаний.

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Во время получения неправомерной выгоды правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины.

У подозреваемого изъята медицинская документация, подтверждающая факты принятия неправомерных решений с последующим оформлением фиктивных заключений ВЛК в отношении ряда военнослужащих.

Расследование продолжается, устанавливается причастность других членов ВЛК к противоправной деятельности. Прокуроры инициировали отстранение подозреваемого от занимаемой должности.

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