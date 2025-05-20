Переводив військових з передової у тил за гроші: голові ВЛК в лавах ДПСУ оголосили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру полковнику медичної служби – голові ВЛК одного із закладів медичного забезпечення регіонального значення ДПСУ за фактом одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, він переводив військовослужбовців з районів ведення бойових дій у тилові підрозділи за гроші. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру полковнику медичної служби - голові ВЛК одного із закладів медичного забезпечення регіонального значення ДПСУ за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний організував схему систематичного отримання неправомірної вигоди від військовослужбовців Держприкордонслужби, які направлялись військовими частинами до військово-медичного клінічного центру для проходження ВЛК.

За грошову винагороду підозрюваний сприяв внесенню недостовірних відомостей до медичної документації та рішення ВЛК. Зокрема, визнання військовослужбовців обмежено придатними до військової служби, надання відпусток за станом здоров’я та направлення на лікування без відповідних медичних показань.

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Під час одержання неправомірної вигоди правоохоронці затримали посадовця у порядку ст. 208 КПК України.

У підозрюваного вилучено медичну документацію, що підтверджує факти прийняття неправомірних рішень з подальшим оформленням фіктивних висновків ВЛК щодо низки військовослужбовців.

Розслідування триває, встановлюються причетність інших членів ВЛК до протиправної діяльності. Прокурори ініціювали відсторонення підозрюваного від займаної посади.

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