В Броварах продолжаются ремонтные работы в детском саду, на который в январе прошлого года упал вертолет ГСЧС с чиновниками МВД. Сейчас строители уже приступили ко II очереди реконструкции. Об этом заявил председатель Киевской КОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Осенью прошлого года в Броварах начали восстанавливать детский сад "Родничок". (...) На днях посетил строительную площадку, проверил как идут работы. "Родничок" восстанавливаем за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. (...) Работы ведутся очень активно - рассказал Кравченко.

Он напомнил, что в январе 2023 года на территории садика разбился вертолет ГСЧС с чиновниками МВД на борту. Из-за взрыва и пожара заведение было сильно повреждено и частично разрушено.

По словам главы КОГА, садик рассчитан на 270 детей. В ходе ремонтных работ помещения "Джерельця" будут перепланированы, здесь изменят систему выходов и входов.

Также здесь обустроят также отдельные залы для музыки и физкультуры, современное комфортное укрытие, чтобы дети и коллектив были в безопасности во время воздушной тревоги.

Кроме этого оборудуют современный пищеблок, прачечную, медпункт.

Он рассказал, что строители уже выполнили такие работы:

демонтировали разрушенную часть сооружения

устроили все инженерные сети



монолитные/бетонные работы



устройство кровли



устройство входных групп



Также сейчас продолжаются

внутренние отделочные работы;

фасадные работы.



Сейчас строители уже приступили ко II очереди реконструкции. В частности, залили монолитную плиту разрушенной части и выполняют армирование выпусков. Неоднократно общался с коллективом садика и родителями детей и знаю как они ожидают возобновления работы заведения. Поэтому делаем все возможное, чтобы максимально ускорить работы - подытоживает глава КОГА.

Сейчас строители уже приступили ко II очереди реконструкции. В частности, залили монолитную плиту разрушенной части и выполняют армирование выпусков.

Неоднократно общался с коллективом садика и родителями детей и знаю как они ожидают возобновления работы заведения. Поэтому делаем все возможное, чтобы максимально ускорить работы

Напомним

Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.

На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок.