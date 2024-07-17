Киев • УНН
Реконструкция детского сада в Броварах, поврежденного в результате падения вертолета в январе 2023 года, активно продолжается: уже начали второй этап ремонта, включающий заливку монолитной плиты и укрепление выходов, чтобы как можно быстрее восстановить работу заведения.
В Броварах продолжаются ремонтные работы в детском саду, на который в январе прошлого года упал вертолет ГСЧС с чиновниками МВД. Сейчас строители уже приступили ко II очереди реконструкции. Об этом заявил председатель Киевской КОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Осенью прошлого года в Броварах начали восстанавливать детский сад "Родничок". (...) На днях посетил строительную площадку, проверил как идут работы. "Родничок" восстанавливаем за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. (...) Работы ведутся очень активно
Он напомнил, что в январе 2023 года на территории садика разбился вертолет ГСЧС с чиновниками МВД на борту. Из-за взрыва и пожара заведение было сильно повреждено и частично разрушено.
По словам главы КОГА, садик рассчитан на 270 детей. В ходе ремонтных работ помещения "Джерельця" будут перепланированы, здесь изменят систему выходов и входов.
Также здесь обустроят также отдельные залы для музыки и физкультуры, современное комфортное укрытие, чтобы дети и коллектив были в безопасности во время воздушной тревоги.
Кроме этого оборудуют современный пищеблок, прачечную, медпункт.
Он рассказал, что строители уже выполнили такие работы:
Также сейчас продолжаются
Сейчас строители уже приступили ко II очереди реконструкции. В частности, залили монолитную плиту разрушенной части и выполняют армирование выпусков. Неоднократно общался с коллективом садика и родителями детей и знаю как они ожидают возобновления работы заведения. Поэтому делаем все возможное, чтобы максимально ускорить работы
Сейчас строители уже приступили ко II очереди реконструкции. В частности, залили монолитную плиту разрушенной части и выполняют армирование выпусков.
Неоднократно общался с коллективом садика и родителями детей и знаю как они ожидают возобновления работы заведения. Поэтому делаем все возможное, чтобы максимально ускорить работы
Напомним
Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет ГСЧС - он упал на детский сад.
На борту было девять человек, среди которых и руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Все они погибли. Всего обнаружены тела 14 погибших, среди них один ребенок.