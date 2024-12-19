Перерезание кабелей в Балтийском море: шведская полиция поднялась на борт китайского судна

Шведская полиция сообщила в четверг, что по приглашению китайских властей поднялась на борт судна Yi Peng 3 для расследования дела о повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Китайский балкер был объявлен в Швеции в розыск для допроса в связи с повреждением двух подводных волоконно-оптических кабелей в ноябре, и уже месяц стоит в прилегающих водах.

Следователи быстро вышли на след судна, которое покинуло российский порт Усть-Луга 15 ноября. Анализ данных MarineTraffic, проведенный агентством Reuters, показал, что координаты судна совпадают со временем и местом прорыва. Шведская полиция заявила в четверг, что была на борту Yi Peng 3 только в качестве наблюдателя, тогда как китайские власти проводили расследование.

«Параллельно продолжается предварительное расследование диверсии в связи с двумя обрывами кабеля в Балтийском море», - говорится в заявлении полиции.

Действия, предпринятые на борту судна в четверг, не были частью предварительного расследования, проведенного под руководством Швеции, добавили в полиции.

Также указали, что датские власти способствуют посещению балкера, который стоит на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией.

Дополнение

Кабели в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой - Швецию и Литву, были повреждены 17-18 ноября. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что повреждение телекоммуникационного кабеля, который проходит по дну Балтийского моря, вероятно, является результатом диверсии.

Повреждения произошли в исключительной экономической зоне Швеции, и шведская прокуратура ведет расследование по подозрению в возможном саботаже.

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Представители западных спецслужб из разных стран заявили, что они уверены в том, что китайское судно вызвало обрыв обоих кабелей. Однако они высказали разные мнения о том, были ли это случайности или умысел. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал судно вернуться в Швецию, чтобы помочь расследованию.

Добавим

Дональд Туск предлагает создать «морскую полицию» для защиты Балтийского моря от российских угроз. Инициатива возникла после недавнего повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией.