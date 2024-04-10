Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  35001 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  57985 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  59542 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  113453 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114140 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113814 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107750 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113330 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110154 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137963 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

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3 апреля 2024, 11:28  •  440334 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  506018 просмотра

Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ

Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за развертывание терминалов Starlink в Украине в рамках американской помощи в сфере безопасности.

Война •   •  4962 просмотра
Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ

Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

Парламент принял в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в начальной жесткой версии правительства, которая будет доработана ко второму чтению.

Война •   •  8380 просмотра
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп

НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля

11 апреля - последний день регистрации для участия в УМТ, абитуриентам рекомендуется устранить ошибки и повторно прислать документы до 15 апреля, чтобы избежать отказа в регистрации.

Общество •   •  6391 просмотра
НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля

В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

Инспекторы подсчитали убытки объемом почти 145 миллиардов гривен из-за загрязнения воздуха в Херсонской области, вызванного чрезвычайными ситуациями и военным положением.

Общество •   •  9868 просмотра
В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и CossackLabs для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.

Война •   •  7683 просмотра
Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила свою военную помощь Украине, предоставив разнообразное оборудование, включая транспортные средства, боеприпасы, беспилотники, системы разминирования, камеры, винтовки и детонаторы.

Война •   •  7561 просмотра
БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Верховная Рада пригласила Главнокомандующего Александра Сырского, Начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля выступить перед рассмотрением закона о мобилизации.

Война •   •  9958 просмотра
Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Украинский парламент ратифицировал изменения в Соглашение о свободной торговле с Канадой 2017 года, добавив к существующему соглашению сферу услуг.

Экономика •   •  9245 просмотра
Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

В 2024 году россия стремится набрать около 400 000 солдат-контрактников, чтобы компенсировать значительные потери в войне против Украины и поддержать планы по увеличению численности своих вооруженных сил.

Война •   •  9325 просмотра
Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС

россия использует списанные самолеты, такие как БЭ-12, для патрулирования прибрежных зон, что увеличивает вероятность инцидентов с падением российской авиации.

Война •   •  9606 просмотра
россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС