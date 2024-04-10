Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ
Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за развертывание терминалов Starlink в Украине в рамках американской помощи в сфере безопасности.
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп
Парламент принял в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в начальной жесткой версии правительства, которая будет доработана ко второму чтению.
НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля
11 апреля - последний день регистрации для участия в УМТ, абитуриентам рекомендуется устранить ошибки и повторно прислать документы до 15 апреля, чтобы избежать отказа в регистрации.
В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн
Инспекторы подсчитали убытки объемом почти 145 миллиардов гривен из-за загрязнения воздуха в Херсонской области, вызванного чрезвычайными ситуациями и военным положением.
Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя
Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и CossackLabs для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.
БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины
Германия обновила свою военную помощь Украине, предоставив разнообразное оборудование, включая транспортные средства, боеприпасы, беспилотники, системы разминирования, камеры, винтовки и детонаторы.
Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации
Верховная Рада пригласила Главнокомандующего Александра Сырского, Начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля выступить перед рассмотрением закона о мобилизации.
Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой
Украинский парламент ратифицировал изменения в Соглашение о свободной торговле с Канадой 2017 года, добавив к существующему соглашению сферу услуг.
Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников
В 2024 году россия стремится набрать около 400 000 солдат-контрактников, чтобы компенсировать значительные потери в войне против Украины и поддержать планы по увеличению численности своих вооруженных сил.
россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС
россия использует списанные самолеты, такие как БЭ-12, для патрулирования прибрежных зон, что увеличивает вероятность инцидентов с падением российской авиации.