Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ

Стоимость подписанного соглашения между Пентагоном и компанией SpaceX Илона Маска на размещение терминалов Starlink в Украине составляет 23 миллиона долларов, пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, американский чиновник на условиях анонимности, охарактеризовал это соглашение как жизненно важную часть помощи в обеспечении безопасности, которую США предоставляют Украине.

Контракт на поставку коммуникационных терминалов Starlink компании SpaceX действует с июня прошлого года до следующего месяца. Чиновник отказался сообщить, будет ли он продлен.

Дополнение

Украина имеет стабильные поставки терминалов Starlink благодаря эффективной координации между командами министра цифровой трансформации Михаила Федорова и Илона Маска.

Использование россиянами Starlink не массовое, и все же, Украина работает над тем, чтобы они были ограничены в их функционале.