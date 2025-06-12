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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны атаковали региональные кремлевские пропагандистские ресурсы

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Киберспециалисты АТЕШ вывели из строя ряд региональных пропагандистских онлайн-ресурсов рф, среди которых forpostsevastopol.ru и gorod-novoross.ru. Эти сайты распространяли фейки и оправдывали оккупацию.

Партизаны атаковали региональные кремлевские пропагандистские ресурсы

Киберспециалисты военной партизанской организации АТЕШ в честь "дня россии" в рф вывели из строя очередную порцию региональных кремлевских пропагандистских онлайн-ресурсов. Каждый день там транслируется российская ложь, промываются мозги жителям оккупированных территорий и приграничья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали

В этот раз под прицел киберспециалистов АТЕШ попали: forpostsevastopol.ru, gorod-novoross.ru, sevmp.ru. Эти ресурсы постоянно публикуют фейки, фальсифицированные новости и героизируют оккупацию Украины. Поэтому идеологическая машина Кремля должна быть разрушена.

Оккупанты используют подобные сайты для распространения пропаганды и оправдания своих военных преступлений. Честной "журналистики" там нет и никогда не было, с момента основания эти медиа обслуживают российскую власть.

Это еще один шаг в нашем пути. Мы продолжим систематически осуществлять кибератаки на пропагандистские платформы Кремля — и не позволим им спокойно функционировать до тех пор, пока они обслуживают преступную власть

- рассказали в АТЕШ.

Партизаны уничтожили вражеский автомобиль операторов БпЛА в Мелитополе10.06.25, 07:30 • 4458 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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