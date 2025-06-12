Партизани атакували регіональні кремлівські пропагандистські ресурси

Кіберфахівці військової партизанської організації АТЕШ на честь "дня росії" у рф вивели з ладу чергову порцію регіональних кремлівських пропагандистських онлайн-ресурсів. Щодня там транслюється російська брехня, промиваються мізки жителям окупованих територій та прикордоння. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію в Telegram.

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Цього разу під приціл кіберфахівців АТЕШ потрапили: forpostsevastopol.ru, gorod-novoross.ru, sevmp.ru. Ці ресурси постійно публікують фейки, фальсифіковані новини та героїзують окупацію України. Тому ідеологічна машина Кремля має бути зруйнована.

Окупанти використовують подібні сайти для поширення пропаганди та виправдання своїх військових злочинів. Чесної "журналістики" там немає і ніколи не було, з моменту започаткування ці медіа обслуговують російську владу.

Це ще один крок у нашому шляху. Ми продовжимо систематично здійснювати кібератаки на пропагандистські платформи Кремля — і не дозволимо їм спокійно функціонувати доти, доки вони обслуговують злочинну владу - розповіли в АТЕШ.

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