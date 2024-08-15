Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго
Киев • УНН
Министерство энергетики сообщило, что графики отключения света применяться не будут. Из-за боевых действий и технических нарушений 499 населенных пунктов остаются без электроснабжения, энергетики восстановили электроснабжение для 40 120 потребителей.
Применение графиков отключения света не предусматривается. Накануне была аварийная помощь электричеством из Словакии. На утро по разным причинам остаются без электроснабжения 499 населенных пунктов. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
"Сегодня отключения электроэнергии не планируются", - говорится в сообщении.
Накануне, как указано, украинская энергосистема получала аварийную помощь из Словакии.
Отмечается, что масштабная ремонтная кампания и восстановление энергообъектов для подготовки к осенне-зимнему периоду продолжается.
"Важно рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает энергосистеме работать более стабильно", - подчеркнули в министерстве.
Последствия обстрелов
Днепропетровская область: во время атаки БПЛА на подстанции отключалось оборудование. Потребители не обесточивались.
Черниговская область: в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. В целом без электроснабжения оставались 3675 абонентов.
Харьковская область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.
Чрезвычайные ситуации
Харьковская область: во время работ три электромонтера по ремонту и монтажу получили ожоги различной степени. Их доставили в больницу.
Обесточивания потребителей
Накануне энергетики восстановили электроснабжение для 40 120 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.
В целом из-за боевых действий и технических нарушений утром остаются без электроснабжения 499 населенных пунктов.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруде-охладителе составляет 14,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.
Экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предусматривается.