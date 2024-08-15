Отключений света не планируется, 499 населенных пунктов остаются без электричества - Минэнерго

Применение графиков отключения света не предусматривается. Накануне была аварийная помощь электричеством из Словакии. На утро по разным причинам остаются без электроснабжения 499 населенных пунктов. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются", - говорится в сообщении.

Накануне, как указано, украинская энергосистема получала аварийную помощь из Словакии.

Отмечается, что масштабная ремонтная кампания и восстановление энергообъектов для подготовки к осенне-зимнему периоду продолжается.

"Важно рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает энергосистеме работать более стабильно", - подчеркнули в министерстве.

Последствия обстрелов

Днепропетровская область: во время атаки БПЛА на подстанции отключалось оборудование. Потребители не обесточивались.

Черниговская область: в результате вражеских обстрелов обесточивались бытовые потребители. В целом без электроснабжения оставались 3675 абонентов.

Харьковская область: из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

Чрезвычайные ситуации

Харьковская область: во время работ три электромонтера по ремонту и монтажу получили ожоги различной степени. Их доставили в больницу.

Обесточивания потребителей

Накануне энергетики восстановили электроснабжение для 40 120 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

В целом из-за боевых действий и технических нарушений утром остаются без электроснабжения 499 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруде-охладителе составляет 14,67 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предусматривается.