Остались лишь организационные вопросы по открытию переговоров о вступлении в ЕС - Стефанишина

Пока остались только организационные вопросы, которые связаны с фактическим открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. Киев выполнил абсолютно все требования и рекомендации. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Мы обсуждали сегодня в рамках встречи с Европейской комиссией и бельгийским председательством конкретную хореографию мероприятий в конце июня, где будет предоставлен старт переговорам. Так же за несколько дней, за два дня уже на уровне послов должно быть достигнуто согласие относительно одобрения переговорной рамки Украины. Соответственно мы рассчитываем, что на то, что еще до 30 июня состоится первая межправительственная конференция, на которой украинская переговорная команда будет представлена в Брюсселе, будет открывать официальные переговоры - рассказала Стефанишина.

Она отметила, что на сегодня для этого есть все предпосылки.

"Мы проводим определенные политические консультации, но важно то, что сегодня я работаю уже над конкретной повесткой дня, конкретными мероприятиями и конкретными датами в которые могут состояться эти заседания", - сказала Стефанишина.

На вопрос, еще нет точной даты, когда состоится межправительственная конференция Украина-ЕС, Стефанишина ответила: "Есть три даты, которые сейчас обсуждаются относительно проведения конференции. Соответственно мы остановимся на одной из этих дат в зависимости от того, как будут приняты решения по другим странам...сейчас я с удовольствием могу сообщить, что остались лишь организационные вопросы, которые связаны с фактическим открытием переговоров. Украина выполнила все абсолютно требования и рекомендации".

Дополнение

Стефанишина ранее заявляла, что ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне.

Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует решение для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.