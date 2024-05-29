Залишилися лише організаційні питання щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС - Стефанішина

Наразі залишилися лише організаційні питання, які пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Київ виконав абсолютно всі вимоги та рекомендації. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми обговорювали сьогодні в рамках зустрічі з Європейською комісією та бельгійським головуванням конкретну хореографію заходів в кінці червня, де буде надано старт переговорам. Так само за кілька днів, за два дні вже на рівні послів має бути досягнута згода щодо схвалення переговорної рамки України. Відповідно ми розраховуємо, що на те, що ще до 30 червня відбудеться перша міжурядова конференція, на якій українська переговорна команда буде представлена в Брюсселі, буде відкривати офіційні переговори