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Залишилися лише організаційні питання щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС - Стефанішина

Залишилися лише організаційні питання щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС - Стефанішина

Київ • УНН

 • 18224 перегляди

Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС, залишилися тільки організаційні питання, що стосуються фактичного відкриття переговорів.

Наразі залишилися лише організаційні питання, які пов’язані з фактичним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. Київ виконав абсолютно всі вимоги та рекомендації. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми обговорювали сьогодні в рамках зустрічі з Європейською комісією та бельгійським головуванням конкретну хореографію заходів в кінці червня, де буде надано старт переговорам. Так само за кілька днів, за два дні вже на рівні послів має бути досягнута згода щодо схвалення переговорної рамки України. Відповідно ми розраховуємо, що на те, що ще до 30 червня відбудеться перша міжурядова конференція, на якій українська переговорна команда буде представлена в Брюсселі, буде відкривати офіційні переговори

- розповіла Стефанішина.

Вона зазначила, що на сьогодні для цього є всі передумови.

"Ми проводимо певні політичні консультації, але важливим є те, що сьогодні я працюю вже над конкретним порядком денним, конкретними заходами й конкретними датами в які можуть відбутися ці засідання", - сказала Стефанішина.

На запитання, чи ще немає точної дати, коли відбудеться міжурядова конференція Україна-ЄС, Стефанішина відповіла: "Є три дати, які зараз обговорюються щодо проведення конференції. Відповідно ми зупинимося на одній з цих дат залежно від того, як будуть прийняті рішення по іншим країнам…Наразі я із задоволенням можу повідомити, що залишилися лише організаційні питання, які пов’язані з фактичним відкриттям переговорів. Україна виконала всі абсолютно вимоги та рекомендації".

Доповнення

Стефанішина раніше заявляла, що очікує ухвалення переговорної рамки щодо вступу України до ЄС у червні.

Раніше повідомлялося, що Угорщина блокує рішення для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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