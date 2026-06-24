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Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС из-за запрета российского газа

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Швейцарская Nord Stream 2 AG требует отменить решение ЕС о постепенном отказе от импорта российского газа к 2027 году. Компания считает новые ограничения изъятием актива.

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС из-за запрета российского газа

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток-2», подала иск в Суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить решение о постепенном отказе от импорта российского газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иск касается принятого в этом году законодательства Евросоюза, которое предусматривает полное прекращение импорта российского газа к концу 2027 года. В Брюсселе объясняли это решение продолжающейся войной России против Украины.

В Nord Stream 2 AG считают, что новые ограничения фактически лишают компанию возможности использовать двухтрубную систему газопровода и приравниваются к изъятию актива.

Украинского подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока" экстрадировали в Германию27.11.25, 16:19 • 2933 просмотра

«Северный поток-2» завершили в 2021 году, однако Германия остановила его сертификацию накануне полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. С тех пор газопровод так и не был введен в эксплуатацию.

В сентябре 2022 года газопроводная система «Северный поток» получила повреждения в результате взрывов в Балтийском море. Россия и Украина обвиняли друг друга в причастности к инциденту. В Европарламенте и Совете ЕС от комментариев относительно нового судебного иска отказались.

Представители ЦРУ знали о планах по "Северным потокам" - Spiegel19.02.26, 15:55 • 4963 просмотра

Степан Гафтко

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