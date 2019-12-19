ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили два обстрела:



дважды вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:



в районе населенного пункта Березовое — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



рядом с Водяным — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



трижды неподалеку от Марьинки — из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.