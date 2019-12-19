ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. 18 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили два обстрела:
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- дважды вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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Пять обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- в районе населенного пункта Березовое — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- рядом с Водяным — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- трижды неподалеку от Марьинки — из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.