ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. 18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили два обстріли:
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- двічі поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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П’ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- в районі населеного пункту Березове — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- поряд з Водяним — з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- тричі неподалік Мар’їнки — з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.