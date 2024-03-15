Они хотели, чтобы не было никакой ответственности за срывы поставок - Жумадилов о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ

Фирмы, которые заблокировали проведение первых тендеров "Государственного оператора тыла" на поставку продуктов питания для ВСУ, хотели, чтобы не было никакой ответственности за невыполнение условий контрактов. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов, пишет УНН.

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"Это тот бизнес, который решил попробовать поднять ставки, чтобы государство пошло на их очень странные условия. Они хотели, чтобы вообще не было никакой ответственности за срывы поставок, чтобы не было изменений в ценах, когда рынок идет вниз. Чтобы вы понимали, мы прописали такие условия контракта, что когда рынок меняется, дешевеет та или иная продукция, - это должно отображаться в наших контрактах. То есть, чтобы не было ситуации, как по сезонным овощам. Чтобы не было ситуации, как было по гречке, когда в супермаркетах она стоила 20-25 гривен, а по контрактам она до сих пор была 40 или 50+ гривен за килограмм. Но все эти условия для поставщиков были неприемлемыми. Они хотели, чтобы все оставалось по-старому. И хотели на своих условиях договориться. Могу сказать, что их демарш не удался. Мы уже законтрактовали и продолжаем контрактовать поставщиков", - отметил Жумадилов.

По его словам, действиями этих фирм должны были бы заинтересоваться правоохранительные органы.

"Я не исключаю, что эти поставщики попытаются каким-то образом дискредитировать уже сами поставки. Но... Мы все же страна, которая воюет. И я надеюсь, что на этом этапе правоохранительные органы уже должны дать свою оценку тому, что происходит. Потому что, на самом деле, на этом этапе это уже будет ничем иным, как препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины", - добавил гендиректор ГОТ.

Напомним

11 марта ГОТ объявил о подписании первых договоров на поставку продуктов питания в ВСУ без использования электронной системы. Средняя цена за комплект составляла 109,35 грн за единицу.

Перед этим Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска по обжалованию требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

После этого фирмы, которые заявились на участие в тендерах, снялись с них.

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ГОТ, за которой мог стоять предатель Украины виктор медведчук.

Закупка продуктов питания напрямую у производителей для ВСУ даст до 20% экономии средств - гендиректор ГОТ