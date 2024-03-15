Они хотели, чтобы не было никакой ответственности за срывы поставок - Жумадилов о фирмах, которые заблокировали тендеры по питанию для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  22493 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  57685 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  100741 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  101367 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  124910 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  119089 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128206 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141166 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128205 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127309 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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российскому актеру владимиру машкову, члену ближайшего окружения путина, объявили новое подозрение за посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны и призывы к уничтожению Украины.

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Возглавил "избирательный штаб" путина и призвал к уничтожению Украины: российскому актеру машкову объявили новое подозрение

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Немецкие депутаты призывают канцлера Шольца решить разногласия с президентом Франции Макроном и укрепить франко-германские отношения "учитывая сложную ситуацию с безопасностью".

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В Германии депутаты призвали Шольца урегулировать разногласия с Макроном

"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил необходимость ускорения поставок оружия и боеприпасов в Украину и согласования позиций накануне предстоящего заседания Совета Украина-НАТО.

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"Удвоить усилия": Кулеба в разговоре с Генсеком НАТО призвал к ускорению поставок оружия и боеприпасов Украине

Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Дональд Туск накануне встречи лидеров стран Веймарского треугольника призвал предоставить Украине больше боеприпасов, а не просто говорить об этом на словах.

Война •   •  16120 просмотра
Туск накануне встречи лидеров Веймарского треугольника: "меньше слов, больше боеприпасов"

Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Португалия выделяет 100 миллионов евро на инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Война •   •  15721 просмотра
Португалия выделяет 100 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины: в Минобороны поблагодарили

Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

Одесская область лидирует среди регионов Украины по посевам яровых культур, которыми засеяно 43 000 гектаров, включая пшеницу, ячмень, горох и овес.

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Одесская область лидирует среди областей Украины по площадям посева яровых культур

Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

Посол Украины в Ватикане заявил, что визит Папы Франциска в Украину станет важным сигналом для мира, но Украина не может принять символ "белого флага".

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Посол Украины: визит Папы стал бы сигналом для мира, а символ "белого флага" принять не можем

На Волыни трое мужчин погибли в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны

В Волынской области трое мужчин в возрасте 27, 35 и 38 лет погибли в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны.

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На Волыни трое мужчин погибли в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

В чем особенность ротации на этот раз.

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз