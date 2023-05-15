Оккупанты ночью ударили по Очаковской громаде из РСЗО

Детали

По данным главы ОВА, в Николаевском районе вчера, 14 мая, в 18:28, 19:32, 20:53 враг наносил артиллерийские и минометные удары по акватории Очаковской громады.

"Ночью, 15 мая, в 00:10 осуществлен обстрел из РСЗО по населенному пункту Очаковской громады. Пострадавших нет", - отметил он.

В Баштанском районе, по данным главы ОВА, вчера, около 10:30, обстрелу подверглась Снигиревская громада. Попадание зафиксировано на окраинах населенного пункта. Пострадавших нет.

В городе Николаев, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.