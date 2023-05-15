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Окупанти вночі вдарили по Очаківській громаді з РСЗВ

Окупанти вночі вдарили по Очаківській громаді з РСЗВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти у ніч на 15 травня вдарили по Очаківській громаді з РСЗВ, протягом минулої доби вели обстріли по двох громадах Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними голови ОВА, у Миколаївському районі учора, 14 травня, о 18:28, 19:32, 20:53 ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади.

"Вночі, 15 травня, о 00:10 здійснено обстріл з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначив він.

У Баштанському районі, за даними голови ОВА, учора, близько 10:30, обстрілу зазнала Снігурівська громада. Влучання зафіксовано на околицях населеного пункту. Постраждалих немає.

У місті Миколаїв, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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