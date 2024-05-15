Около 8 тыс. гражданских эвакуировали из Харьковской области

С 10 мая с Харьковщины эвакуировано около 8 тыс. гражданских людей. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если мы считаем от 10 мая, то с начала второго вторжения около 8 тыс. гражданских лиц эвакуированы с этих территорий. Это немного из громад Богодуховского района, остальные в основном северного приграничья Харьковского, Чугуевского районов - рассказал Семенуха.

В ГСЧС сообщили, что в основном эвакуированы женщины, пожилые люди, маломобильные, люди с ограниченными возможностями, а также дети.

Эвакуация продолжается шестой день и проходит в семи громадах Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Дополнение

По состоянию на 13:30 15 мая на Харьковском направлении Силы обороны частично вытеснили оккупантов из населенного пункта Волчанск, в окрестностях города продолжаются оборонительные действия. российские войска пытаются атаковать в направлении Липцов. Впрочем ВСУ держат оборону, иногда проводят контрнаступательные действия.