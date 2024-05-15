Близько 8 тис. цивільних евакуювали з Харківщини
Київ • УНН
Близько 8 000 цивільних осіб були евакуйовані з Харківської області з 10 травня, переважно з північних прикордонних районів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, оскільки російські війська продовжують наступальні дії в регіоні.
З 10 травня з Харківщини евакуйовано близько 8 тис. цивільних людей. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Якщо ми рахуємо від 10 травня, то від початку другого вторгнення близько 8 тис. цивільних осіб евакуйовано з цих територій. Це трохи з громад Богодухівського району, решта переважно північного прикордоння Харківського, Чугуївського районів
У ДСНС повідомили, що здебільшого евакуйовано жінок, осіб похилого віку, маломобільних, людей з обмеженими можливостями, а також дітей.
Евакуація триває шостий день і проходить у семи громадах Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів.
Доповнення
Станом на 13:30 15 травня на Харківському напрямку Сили оборони частково витіснили окупантів із населеного пункту Вовчанськ, на околицях міста тривають оборонні дії. російські війська намагаються атакувати в напрямку Липців. Втім ЗСУ тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії.