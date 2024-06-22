Российские оккупанты в течение двух суток не проводили наступательные действия на севере Харьковщины. Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность, ведь Силы обороны достаточно удачно их разбили. Об этом в субботу рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Относительно Харьковщины. На сегодняшнее утро и за минувшие сутки враг там наступательных действий не проводил, но противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность, ведь Силы обороны там надежно держали оборону и достаточно удачно их разбили. Можно сказать, что враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, ведь они небоеспособны", - сказал Волошин.

Он добавил, что оккупанты на этом направлении использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы и неуправляемые ракеты по городам и селам Харьковщины. Речь идет, в частности, о населенных пунктах Липцы, Зеленое, Нескучное, Шейковка, Зеленая Роща и Боровая.

"Как раз на том направлении враг за минувшие сутки совершил 21 авиаудар, сбросив 32 КАБы. Силы обороны мужественно и надежно противостоят врагу на этом направлении. В результате боевых действий за сутки было уничтожено более 60 оккупантов - погибшими и ранеными. Также у врага было уничтожено 2 танка, 4 авто, спецтехнику, а также 42 БПЛА и 18 укрытий вместе с врагом", - добавил Волошин.

Напомним

Для усиления подразделений, которые держат времен овраг и окрестности города, было перемещено подразделения одной из бригад. Решение взвешенное, ведь враг не оставляет попыток захватить времен овраг и окрестности возле него.