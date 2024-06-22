Окупанти намагаються виводити свої підрозділи з півночі Харківщини, Сили оборони досить вдало їх розбили - Волошин
Київ • УНН
Російські окупанти протягом двох діб не проводили наступальні дії на півночі Харківщини. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони досить вдало їх розбили.
Російські окупанти протягом двох діб не проводили наступальні дії на півночі Харківщини. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони досить вдало їх розбили. Про це у суботу розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Щодо Харківщини. На сьогоднішній ранок і за минулу добу ворог там наступальних дій не проводив, але противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, адже вони небоєздатні", - сказав Волошин.
Він додав, що окупанти на цьому напрямку використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби і некеровані ракети по містах і селах Харківщини. Йдеться, зокрема, про населені пункти Липці, Зелене, Нескучне, Шийківка, Зелений Гай і Борова.
"Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. У результаті бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів - загиблими і пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку, а також 42 БПЛА та 18 укриттів разом з ворогом", - додав Волошин.
Нагадаємо
Для підсилення підрозділів, які тримають Часів Яр і околиці міста, було переміщено підрозділи однієї з бригад. Рішення виважене, адже ворог не полишає спроб захопити Часів Яр та околиці біля нього.