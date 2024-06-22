Окупанти намагаються виводити свої підрозділи з півночі Харківщини, Сили оборони досить вдало їх розбили - Волошин

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61978 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 150759 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 145497 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122083 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132680 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84896 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93086 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98723 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89674 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220983 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20259 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43438 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16726 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22459 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 10837 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 145497 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220983 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370994 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306872 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 582 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 10880 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30957 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27836 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122083 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Окупанти намагаються виводити свої підрозділи з півночі Харківщини, Сили оборони досить вдало їх розбили - Волошин

Київ • УНН

 • 23994 перегляди

Російські окупанти протягом двох діб не проводили наступальні дії на півночі Харківщини. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони досить вдало їх розбили.

Окупанти намагаються виводити свої підрозділи з півночі Харківщини, Сили оборони досить вдало їх розбили - Волошин

Російські окупанти протягом двох діб не проводили наступальні дії на півночі Харківщини. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони досить вдало їх розбили. Про це у суботу розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Щодо Харківщини. На сьогоднішній ранок і за минулу добу ворог там наступальних дій не проводив, але противник намагається виводити свої підрозділи, які були у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через те, що вони частково втратили боєздатність, адже Сили оборони там надійно тримали оборону і досить вдало їх розбили. Можна сказати, що ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, адже вони небоєздатні", - сказав Волошин.

Він додав, що окупанти на цьому напрямку використовує авіацію, застосовуючи керовані авіабомби і некеровані ракети по містах і селах Харківщини. Йдеться, зокрема, про населені пункти Липці, Зелене, Нескучне, Шийківка, Зелений Гай і Борова.

"Якраз на тому напрямку ворог за минулу добу здійснив 21 авіаудар, скинувши 32 КАБи. Сили оборони мужньо і надійно протистоять ворогу на цьому напрямку. У результаті бойових дій за добу було знищено понад 60 окупантів - загиблими і пораненими. Також у ворога було знищено 2 танки, 4 авто, спецтехніку, а також 42 БПЛА та 18 укриттів разом з ворогом", - додав Волошин.

Нагадаємо

Для підсилення підрозділів, які тримають Часів Яр і околиці міста, було переміщено підрозділи однієї з бригад. Рішення виважене, адже ворог не полишає спроб захопити Часів Яр та околиці біля нього.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44