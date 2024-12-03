Оккупанты накапливают силы у Часового Яра: что происходит на фронте

Возле Часового Яра в Донецкой области российские оккупанты накапливают свои ресурсы, личный состав и технику. Об этом сообщила годовщина оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

"На Торецком направлении идут тяжелые городские бои. У Часового Яра враг накапливает свои ресурсы, личный состав, технику. Они не проводят активных штурмов, однако уже сейчас пытаются штурмовать, пробовать различные тактики и пытаться находить слабые места в украинской обороне, что им не удается", - рассказала Бобовникова.

Добавим

2 декабря Бобовникова сообщала, что россияне за месяц заняли в Торецке одну улицу, перед этим они полностью стерли с лица земли ее.

Дополнение

Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш сообщал 3 декабря, что штурмы российских оккупантов Часового Яра в Донецкой области происходят уже более полугода. Ситуация достаточно напряженная.