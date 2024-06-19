За сутки оккупанты 379 раз атаковали Запорожскую область, обстреляв 8 населенных пунктов из авиации, БПЛА, реактивных систем залпового огня и артиллерии, что привело к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.
В течение суток оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По его данным, враг нанес авиационный удар по Воздвижовке.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Продавщица магазина шпионила для рф за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье - СБУ18 июня 2024, 07:25 • 30901 просмотр