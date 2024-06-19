Окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
За добу окупанти 379 разів атакували Запорізьку область, обстрілявши 8 населених пунктів з авіації, БПЛА, реактивних систем залпового вогню та артилерії, що призвело до руйнувань житлових будинків, але обійшлося без жертв серед мирного населення.
Впродовж доби окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За його даними, ворог завдав авіаційний удар по Воздвижівці.
- 140 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 14 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.
- 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Продавчиня крамниці шпигувала для рф за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі – СБУ18.06.24, 10:25 • 32472 перегляди