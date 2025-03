По океанариуму в Чикаго продолжают гулять пингвины

На видео видно, как пингвин решил посетить своих соседей - китов белух.

A penguin was out and about visiting his neighbors , beluga whales, at Chicago's Shedd Aquarium pic.twitter.com/4ak3aJsoLb

Как сообщалось, океанариум Shedd закрыли на карантин из-за коронавируса 13 марта.

Это не первое видео, которое работники океанариума выкладывают в того времени.

Ранее они публиковали ролики с Эдвардом и Энни - парочкой пингвинов, свободно гулявших помещениями океанариума и с явным интересом изучавших все вокруг.

Penguins in the Amazon ?!



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

The adventure continues!

This morning, Edward and Annie explored Shedd's rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3)