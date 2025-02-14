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Офис Генпрокурора после наложения санкций СНБО на Порошенко и других лиц раскрыл детали их дел

Офис Генпрокурора после наложения санкций СНБО на Порошенко и других лиц раскрыл детали их дел

Киев  •  УНН

 • 1784 просмотра

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ОГП ведет уголовные производства в отношении лиц, на которых наложены санкции СНБО. Дела касаются государственной измены, хищения средств и других тяжких преступлений на миллиарды гривен.

Офис Генерального прокурора сообщил детали уголовных производств, где фигурируют пятый Президент Украины, другие бывшие высокопоставленные чиновники, известные бизнесмены, в отношении которых были применены персональные санкции по решению СНБО, пишет УНН.

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Информируем, что в декабре 2021 года пятому Президенту Украины сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). В этом же уголовном производстве в совершении этих преступлений ранее было сообщено о подозрении экс-лидеру запрещенной политической партии «ОПЗЖ».

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Они, как указано, подозреваются в том, что с ноября 2014 года по январь 2015 года в сговоре с другими лицами, а также представителями высшего политического руководства рф способствовали террористическим организациям «лнр/днр» в получении сверхприбылей в размере более 3 млрд грн, от организованных ими поставок угля с оккупированных территорий. «Эти преступления привели к росту энергетической зависимости Украины от РФ и укрепили финансовую состоятельность террористических организаций», - отметили в Офисе Генпрокурора.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве, как указано, было завершено в сентябре 2022 года. Подозреваемые и их адвокаты были уведомлены об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины. «В связи со злоупотреблением своими правами и затягиванием процесса, прокуроры обратились в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до конца марта 2025 года. Рассмотрение этого ходатайства назначено Печерским райсудом города Киева на 17 февраля этого года», - сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Бывший народный депутат и лидер «ОПЗЖ» также является обвиняемым в другом уголовном производстве. Ему инкриминируется государственная измена и нарушение законов и обычаев войны (ст. 111, 438 УК Украины). Он обвиняется в содействии должностным лицам РФ в разграблении украинского месторождения нефти и газа в пределах Прикерченского шельфа Черного моря и передал врагу тайную информацию о расположении воинской части. Также экс-нардеп обеспечил функционирование сети влияния, которая должна была формировать в Украине нужное для рф общественное мнение. Сейчас обвинительный акт в этом уголовном производстве находится на рассмотрении в суде. В настоящее время в суде исследовано большинство материалов - доказательств стороны обвинения

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Также в Офисе Генпрокурора проинформировали, что в настоящее время, по ходатайствам прокуроров, суды наложили арест на большое количество активов экс-нардепа - 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 26 автомобилей и акции компаний, 279 картин, вещи декора и посуду, люксовую яхту стоимостью более 150 млн евро, а также уникальный железнодорожный вагон-ресторан. Стоимость только части изъятых картин составляет около 700 тыс долларов США. Сейчас в ВАКС подан иск о национализации его активов.

Известного бизнесмена, который сейчас находится под стражей, подозревают в том, что он совместно с экс-руководителем филиала банка завладели более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности. В дальнейшем легализовали почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем (ст. 191, 200, 209, 366 УК Украины). Сейчас в этом уголовном производстве расследование завершено, а стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины

- указали в Офисе Генпрокурора.

Кроме этого, как указано, бизнесмену сообщено еще одно подозрение - в организации заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он подозревается в заказе убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Его бизнес-партнеру - еще одному украинскому бизнесмену сообщено о подозрении в незаконном завладении паспортом другого лица и организации незаконной переправки лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 УК Украины). Он подозревается в организации своего незаконного пересечения границы с привлечением пограничника. Для этого бизнесмен использовал паспорт гражданина Украины, который был утрачен в 2022 году, о чем было сообщено органы ГМС Украины

- отметили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас подозреваемый, как указано, объявлен в розыск

Другого известного бизнесмена, фактического владельца АО «Банк „Финансы и Кредит“, который сейчас находится за границей, подозревают в организации по предварительному сговору с должностными лицами финансового учреждения растраты 113 млн долларов США, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров упомянутого банка

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, как отмечается, он является подозреваемым в другом уголовном производстве, в котором расследуются факты создания им и участия в преступной организации, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). «Согласно организованной схеме, со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку», - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Сейчас подозреваемый, как отмечается, объявлен в розыск.

В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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