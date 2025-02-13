ГБР обратилось в суд по "угольному делу" Порошенко: о чем идет речь
Киев • УНН
Государственное бюро расследований подало обращение в суд об ограничении сроков ознакомления с "угольным делом".
Государственное бюро расследований сообщило, что обратилось в суд с просьбой ограничить сроки ознакомления с "угольным делом", фигурантом которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, пишет УНН.
ГБР просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины, которого Бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций
В частности, следователи Бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым, действующим и бывшим народным депутатам и топ-менеджерам угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.
Как сообщается, ГБР завершило расследование уголовного производства относительно организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "лнр" и "днр" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.
"Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в том числе действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не являются для ознакомления с материалами производства", - отметили в ГБР.
Суть дела
В ГБР указали, что пятый Президент Украины подозревается в том, что он, "действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства российской федерации, способствовал деятельности террористических организаций "лнр" и "днр"".
В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве было сообщено о подозрении еще одному из бывших народных депутатов и министру энергетики.
Они подозреваются в закупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от российской федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило рф более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.
Производство осуществлялось по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.
Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.