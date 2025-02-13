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ГБР обратилось в суд по "угольному делу" Порошенко: о чем идет речь

Киев  •  УНН

 • 7960 просмотра

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Государственное бюро расследований подало обращение в суд об ограничении сроков ознакомления с "угольным делом".

Государственное бюро расследований сообщило, что обратилось в суд с просьбой ограничить сроки ознакомления с "угольным делом", фигурантом которого является пятый президент Украины Петр Порошенко, пишет УНН.

ГБР просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины, которого Бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций

- сообщили в ГБР.

В частности, следователи Бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым, действующим и бывшим народным депутатам и топ-менеджерам угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Как сообщается, ГБР завершило расследование уголовного производства относительно организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "лнр" и "днр" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года.

"Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в том числе действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не являются для ознакомления с материалами производства", - отметили в ГБР.

Суть дела

В ГБР указали, что пятый Президент Украины подозревается в том, что он, "действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства российской федерации, способствовал деятельности террористических организаций "лнр" и "днр"".

В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве было сообщено о подозрении еще одному из бывших народных депутатов и министру энергетики.

Они подозреваются в закупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от российской федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило рф более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

Производство осуществлялось по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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