Офіс Генпрокурора після накладення санкцій РНБО на Порошенка та інших осіб розкрив деталі їх справ

Офіс Генерального прокурора повідомив деталі кримінальних проваджень, де фігурують п’ятий Президент України, інші колишні високопосадовці, відомі бізнесмени, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО, пише УНН.

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Інформуємо, що у грудні 2021 року п’ятому Президенту України повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). У цьому ж кримінальному провадженні у вчинені цих злочинів раніше було повідомлено про підозру екслідеру забороненої політичної партії "ОПЗЖ". - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Вони, як вказано, підозрюються у тому, що з листопада 2014 року по січень 2015 року у змові з іншими особами, а також представниками вищого політичного керівництва рф сприяли терористичним організаціям "лнр/днр" в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд грн, від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій. "Ці злочини призвели до зростання енергетичної залежності України від рф та зміцнили фінансову спроможність терористичних організацій", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, як вказано, було завершено у вересні 2022 року. Підозрювані та їх адвокати були повідомлені про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. "У зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу, прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту в строках ознайомлення до кінця березня 2025 року. Розгляд цього клопотання призначено Печерським райсудом міста Києва на 17 лютого цього року", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Колишній народний депутат та лідер "ОПЗЖ" також є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні. Йому інкриміновано державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України). Він обвинувачується у сприянні посадовцям рф у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря та передав ворогу таємну інформацію про розташування військової частини. Також екснардеп забезпечив функціонування мережі впливу, яка мала формувати в Україні потрібну для рф суспільну думку. Наразі обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні перебуває на розгляді у суді. На цей час в суді досліджено більшість матеріалів – доказів сторони обвинувачення - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Також в Офісі Генпрокурора поінформували, що на цей час, за клопотаннями прокурорів, суди наклали арешт на велику кількість активів екснардепа – 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів та акції компаній, 279 картин, речі декору та посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро, а також унікальний залізничний вагон-ресторан. Вартість лише частини вилучених картин складає близько 700 тис доларів США. Наразі до ВАКС подано позов про націоналізацію його активів.

Відомого бізнесмена, який наразі перебуває під вартою, підозрюють у тому, що він спільно з екскерівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. В подальшому легалізували майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 191, 200, 209, 366 КК України). Наразі у цьому кримінальному провадженні розслідування завершено, а стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України - вказали в Офісі Генпрокурора.

Окрім цього, як вказано, бізнесмену повідомлено ще одну підозру – в організації замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України). Він підозрюється у замовлені вбивства директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Його бізнес-партнеру – ще одному українському бізнесмену повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України). Він підозрюється в організації свого незаконного перетину кордону із залученням прикордонника. Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Наразі підозрюваного, як вказано, оголошено у розшук

Іншого відомого бізнесмена, фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який наразі перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою із службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Також підозри повідомлені низці топменеджерів згаданого банку - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Орім того, як зазначається, він є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, у якому розслідуються факти створення ним та участі у злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). "Згідно організованої схеми, з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти було виведено з території України і не повернуто банку", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Наразі підозрюваного, як зазначається, оголошено у розшук.

У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень.