Одесская область попала в тройку лидеров среди регионов Украины по объему иностранных инвестиций. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

Детали

Так, по данным YouControl, с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2024 года в Украине в структуре собственности 3 тыс. 57 юрлиц появились иностранные бенефициары и участники. Кроме того, было зарегистрировано 2 тыс. 950 новых компаний с участием иностранного капитала.

Львиная доля таких фирм - 2 тыс. 903 - находится в Киеве. Во Львовской области - еще 778, в Одесской области - 484.

Сообщается, что 44% таких компаний работают в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов. Кроме этого, иностранные инвесторы активны в перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве и недвижимости, транспортной сфере и IT.

Кроме того, по данным YouControl, за последние два года более 110 стран мира инвестировали средства в украинские компании.

Добавим, что по данным Одесской облгосадминистрации, объем капитальных инвестиций, освоенных предприятиями и организациями области, в 2023 году составил 9,7 млрд грн.

Так, в прошлом году продолжалась реализация проектов, связанных с развитием логистики и транспорта: в течение прошлого года на Дунае открыли 23 новых терминала для перевалки грузов. Общие инвестиции в инфраструктуру Дунайских портов составили около 100 млн долл.

"То, что несмотря на все вызовы Одесская область находится в тройке лидеров по объему иностранных инвестиций, обязаны нашим несокрушимым предпринимателям, которые несмотря ни на какие вызовы продолжают работать и поощрять иностранцев вкладывать средства в наш регион.

Со своей стороны активно работает наш Департамент международного сотрудничества. Одесская область уже стала определенной дипломатической мекой и на каждой встрече с иностранными партнерами мы предлагаем ряд возможных вариантов инвестиций в наш регион.

Также на территории Одесской области работает ряд как государственных, так и областных программ кредитования и поддержки бизнеса. Но самое главное в этом деле - не мешать предпринимателям", - комментирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.