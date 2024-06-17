Одещина - у трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій
Київ • УНН
За даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу. Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.
Одеська область потрапила до трійки лідерів серед регіонів України за обсягом іноземних інвестицій. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.
Деталі
Так, за даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу.
Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.
Повідомляється, що 44% таких компаній працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту та мотоциклів. Крім цього, іноземні інвестори активні у переробній промисловості, професійній, науковій та технічній діяльності, будівництві та нерухомості, транспортній сфері та IT.
Крім того, за даними YouControl, за останні два роки понад 110 країн світу інвестували кошти в українські компанії.
Додамо, що за даними Одеської облдержадміністрації, обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами і організаціями області, у 2023 році склав 9,7 млрд грн.
Так, у минулому році продовжувалася реалізація проектів, пов’язаних з розвитком логістики та транспорту: впродовж минулого року на Дунаї відкрили 23 нові термінали для перевалки вантажів. Загальні інвестиції в інфраструктуру Дунайських портів склали близько 100 млн дол США.
"Те, що попри всі виклики Одещина є в трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій, завдячуємо нашим незламним підприємцям, які незважаючи на жодні виклики продовжують працювати та заохочувати іноземців вкладати кошти в наш регіон.
Зі свого боку активно працює наш Департамент міжнародного співробітництва. Одещина вже стала певною дипломатичною мекою і на кожній зустрічі з іноземними партнерами ми пропонуємо низку можливих варіантів інвестицій у наш регіон.
Також на території Одещини працює низка як державних, так і обласних програм кредитування та підтримки бізнесу. Але найголовніше у цій справі - не заважати підприємцям", - коментує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.