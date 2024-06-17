Одещина - у трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій

За даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу. Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.