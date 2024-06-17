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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Одещина - у трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій

Київ • УНН

 • 19934 перегляди

За даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу. Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.

Одещина - у трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій

Одеська область потрапила до трійки лідерів серед регіонів України за обсягом іноземних інвестицій. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.

Деталі

Так, за даними YouControl, з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року в Україні у структурі власності 3 тис. 57 юросіб з'явилися іноземні бенефіціари та учасники. Окрім того, було зареєстровано 2 тис. 950 нових компаній за участю іноземного капіталу.

Левова частка таких фірм – 2 тис. 903 – знаходиться у Києві. У Львівській області – ще 778, на Одещині - 484.

Повідомляється, що 44% таких компаній працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту та мотоциклів. Крім цього, іноземні інвестори активні у переробній промисловості, професійній, науковій та технічній діяльності, будівництві та нерухомості, транспортній сфері та IT.

Крім того, за даними YouControl, за останні два роки понад 110 країн світу інвестували кошти в українські компанії.

Додамо, що за даними Одеської облдержадміністрації, обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами і організаціями області, у 2023 році склав 9,7 млрд грн.

Так, у минулому році продовжувалася реалізація проектів, пов’язаних з розвитком логістики та транспорту: впродовж минулого року на Дунаї відкрили 23 нові термінали для перевалки вантажів. Загальні інвестиції в інфраструктуру Дунайських портів склали близько 100 млн дол США.

"Те, що попри всі виклики Одещина є в трійці лідерів за обсягом іноземних інвестицій, завдячуємо нашим незламним підприємцям, які незважаючи на жодні виклики продовжують працювати та заохочувати іноземців вкладати кошти в наш регіон.

Зі свого боку активно працює наш Департамент міжнародного співробітництва. Одещина вже стала певною дипломатичною мекою і на кожній зустрічі з іноземними партнерами ми пропонуємо низку можливих варіантів інвестицій у наш регіон.

Також на території Одещини працює низка як державних, так і обласних програм кредитування та підтримки бізнесу. Але найголовніше у цій справі - не заважати підприємцям", - коментує очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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