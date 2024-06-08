Очевидцы сообщили о громких взрывах в Крыму

Во временно оккупированном Крыму ночью 8 июня прогремели взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Крымский ветер, передает УНН.

детали

В частности, по данным очевидцев, первый взрыв прогремел в Балаклаве в районе ТЭС около двух часов ночи.

Впоследствии было сообщение о звуках взрывов в Севастополе.

Оккупационная так называемая "власть" сообщила, что в районе стрелковой бухты якобы был уничтожен безэкипажный катер. По словам коллаборантов, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В 4.06 Крымский ветер сообщил о взрывах в Керчи - с другой стороны пролива - "в Темрюкском районе Краснодарского края".

табачник претендует на мандат депутата в оккупированном Крыму