Очевидці повідомили про гучні вибухи у Криму
Київ • УНН
У ніч на 8 червня в багатьох місцях окупованого Росією Криму, включаючи Балаклаву, Севастополь і Керч, були зафіксовані гучні вибухи.
У тимчасово окупованому Криму вночі 8 червня пролунали вибухи. Про це пише Telegram-канал Кримський вітер, передає УНН.
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Зокрема, за даними очевидців, перший вибух пролунав у Балаклаві в районі ТЕС близько другої години ночі.
Згодом було повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.
Окупаційна так звана "влада" повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер. За словами колаборантів, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
О 4.06 Кримський вітер повідомив про вибухи у Керчі - з іншого боку протоки - "у Темрюкському районі Краснодарського краю".
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