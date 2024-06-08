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Очевидці повідомили про гучні вибухи у Криму

Очевидці повідомили про гучні вибухи у Криму

Київ • УНН

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У ніч на 8 червня в багатьох місцях окупованого Росією Криму, включаючи Балаклаву, Севастополь і Керч, були зафіксовані гучні вибухи.

У тимчасово окупованому Криму вночі 8 червня пролунали вибухи. Про це пише Telegram-канал Кримський вітер, передає УНН.

Деталі

Зокрема, за даними очевидців, перший вибух пролунав у Балаклаві в районі ТЕС близько другої години ночі.

Згодом було повідомлення про звуки вибухів у Севастополі.

Окупаційна так звана "влада" повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер. За словами колаборантів, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

О 4.06 Кримський вітер повідомив про вибухи у Керчі - з іншого боку протоки - "у Темрюкському районі Краснодарського краю".

табачник претендує на мандат депутата в окупованому Криму27.05.24, 16:22 • 15909 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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