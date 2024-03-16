Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел в Одессе оперативное совещание - обсудили ситуацию с обстрелами в государстве, передает УНН.

"Провел в Одессе оперативное совещание с руководством ГСЧС, Нацполиции, территориальным командованием Нацгвардии и Госпогранслужбы. Обсудили ситуацию с обстрелами в государстве. Только за минувшие сутки враг нанес 400 ударов по 10 регионам страны", - сообщил Клименко в Telegram.

По его словам, экстренные службы системы МВД находятся в полной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

В то же время дал указание провести детальный анализ существующих инструкций и при необходимости внести коррективы в алгоритм работы, учитывая оперативную обстановку.

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Напомним

Как сообщалось, 15 марта российские войска нанесли удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.