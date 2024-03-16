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Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали
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Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание
Министр внутренних дел Игорь Клименко провел оперативное совещание в Одессе, чтобы обсудить ситуацию с обстрелами в Украине, где за последние сутки враг совершил 400 обстрелов в 10 областях.
В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде
Легион "Свобода России" объявил о массированной атаке на российские военные объекты и позиции в белгороде в 17:00, призвав жителей немедленно укрыться.
Дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти": стали известны детали
Ударные беспилотники СБУ атаковали еще три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в самарской области, фактически нацелившись на около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии и подорвав ее экономический потенциал для ведения войны в Украине.
В Офисе Президента рассказали о планах поддержки "Сделано в Украине"
Украина планирует поддерживать украинских производителей в рамках инициативы "Сделано в Украине" через программы кэшбека, инвестиционные кредиты и упрощенное государственное регулирование для стимулирования спроса, обеспечения финансирования и уменьшения бюрократии.
Оккупанты атакуют с дронов жителей Херсонщины, есть раненые
71-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе, а еще один человек получил легкие ранения от взрывчатки, сброшенной с беспилотника в селе Львове Херсонской области.
Кулеба - Блинкену: неспособность поддержать Украину подрывает лидерство и безопасность США
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил Государственному секретарю США Энтони Блинкену необходимость и неотложность продолжения американской и международной поддержки Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы, предупредив, что отсутствие такой поддержки подорвет лидерство США и поставит под угрозу национальную безопасность США.
Омбудсмен: рф использует тему обмена для дестабилизации ситуации в Украине
россияне используют тему обмена пленными для дестабилизации ситуации в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали
В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб 21 человек, в том числе спасатель, и еще 38 получили ранения, 11 из них - в тяжелом состоянии.
В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"
Украинцам на временно оккупированных территориях следует воздержаться от участия, наблюдения или оказания какой-либо помощи в проведении незаконных псевдовыборов, организованных российскими оккупантами, поскольку такие действия противоречат украинскому законодательству и международным нормам и могут привести к уголовной ответственности.
На Закарпатье зафиксировали попытку суицида во время пребывания в ТЦК: проводится служебная проверка
В Хустском РТК и СП проводится служебная проверка после того, как мужчина, по сообщению, мог пытаться покончить с собой после задержания за попытку незаконного пересечения границы.