Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  108613 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  127700 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  129451 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  131920 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112309 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126853 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120192 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128834 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141485 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128444 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали

В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб 21 человек, в том числе спасатель, и еще 38 получили ранения, 11 из них - в тяжелом состоянии.

Общество •   •  8255 просмотра
Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали

В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"

Украинцам на временно оккупированных территориях следует воздержаться от участия, наблюдения или оказания какой-либо помощи в проведении незаконных псевдовыборов, организованных российскими оккупантами, поскольку такие действия противоречат украинскому законодательству и международным нормам и могут привести к уголовной ответственности.

Война •   •  10932 просмотра
В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"

На Закарпатье зафиксировали попытку суицида во время пребывания в ТЦК: проводится служебная проверка

В Хустском РТК и СП проводится служебная проверка после того, как мужчина, по сообщению, мог пытаться покончить с собой после задержания за попытку незаконного пересечения границы.

Общество •   •  9862 просмотра
На Закарпатье зафиксировали попытку суицида во время пребывания в ТЦК: проводится служебная проверка

Украинцы на оккупированных территориях оказывают немое сопротивление российским "выборам", несмотря на давление - ГУР

Несмотря на давление, репрессии, запугивание, жители оккупированных рф территорий в Украине молча сопротивляются участию в незаконной легитимизации правления путина через организованные "выборы".

Общество •   •  15212 просмотра
Украинцы на оккупированных территориях оказывают немое сопротивление российским "выборам", несмотря на давление - ГУР

"Такого не было 65 лет". В Каховское водохранилище возвращается вода - эколог объяснил, почему

Каховское водохранилище наполняется водой - эколог объяснил причину.

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"Такого не было 65 лет". В Каховское водохранилище возвращается вода - эколог объяснил, почему

В Борисполе на железной дороге сошла с рельсов цистерна для топлива

Топливная цистерна сошла с рельсов на железной дороге в Борисполе Киевской области, временно заблокировав движение на железнодорожном переезде, но сейчас движение восстановлено.

Киев •   •  17626 просмотра
В Борисполе на железной дороге сошла с рельсов цистерна для топлива

В Киеве уровень Днепра достиг максимума этого года, аварийных подтоплений не фиксируют

Уровень Днепра в Киеве достиг своего абсолютного максимума - 601 см над "0" отметкой 16 марта 2024 года из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванного весенним половодьем, что привело к подтоплению пойм и низменных приречных территорий.

Общество •   •  17000 просмотра
В Киеве уровень Днепра достиг максимума этого года, аварийных подтоплений не фиксируют

Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента на рейсе в Окленд

Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить переключатели кресел пилотов на 787 Dreamliner после того, как случайное движение кресла, вероятно, вызвало сильную тряску на рейсе авиакомпании LATAM Airlines.

Новости Мира •   •  15130 просмотра
Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента на рейсе в Окленд

Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины

В 2023 году количество российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью выросло на 30%, вероятно, из-за потерь в войне против Украины, согласно отчету британской разведки.

Война •   •  18919 просмотра
Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины

Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф

Российский добровольческий корпус, участвующий в рейдах на белгородскую и курскую области россии, отверг заявления мо рф об отражении рейда, сообщив о захвате очередной партии российских солдат и насчитав 25 человек.

Война •   •  20517 просмотра
Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф