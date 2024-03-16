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Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали
В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб 21 человек, в том числе спасатель, и еще 38 получили ранения, 11 из них - в тяжелом состоянии.
В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"
Украинцам на временно оккупированных территориях следует воздержаться от участия, наблюдения или оказания какой-либо помощи в проведении незаконных псевдовыборов, организованных российскими оккупантами, поскольку такие действия противоречат украинскому законодательству и международным нормам и могут привести к уголовной ответственности.
На Закарпатье зафиксировали попытку суицида во время пребывания в ТЦК: проводится служебная проверка
В Хустском РТК и СП проводится служебная проверка после того, как мужчина, по сообщению, мог пытаться покончить с собой после задержания за попытку незаконного пересечения границы.
Украинцы на оккупированных территориях оказывают немое сопротивление российским "выборам", несмотря на давление - ГУР
Несмотря на давление, репрессии, запугивание, жители оккупированных рф территорий в Украине молча сопротивляются участию в незаконной легитимизации правления путина через организованные "выборы".
"Такого не было 65 лет". В Каховское водохранилище возвращается вода - эколог объяснил, почему
Каховское водохранилище наполняется водой - эколог объяснил причину.
В Борисполе на железной дороге сошла с рельсов цистерна для топлива
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В Киеве уровень Днепра достиг максимума этого года, аварийных подтоплений не фиксируют
Уровень Днепра в Киеве достиг своего абсолютного максимума - 601 см над "0" отметкой 16 марта 2024 года из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища, вызванного весенним половодьем, что привело к подтоплению пойм и низменных приречных территорий.
Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента на рейсе в Окленд
Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить переключатели кресел пилотов на 787 Dreamliner после того, как случайное движение кресла, вероятно, вызвало сильную тряску на рейсе авиакомпании LATAM Airlines.
Британская разведка: в россии стало существено больше мужчин с инвалидностью, почти наверняка связано с войной рф против Украины
В 2023 году количество российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью выросло на 30%, вероятно, из-за потерь в войне против Украины, согласно отчету британской разведки.
Рейды на белгородскую и курскую области: РДК сообщил о новой партии пленных из числа вс рф
Российский добровольческий корпус, участвующий в рейдах на белгородскую и курскую области россии, отверг заявления мо рф об отражении рейда, сообщив о захвате очередной партии российских солдат и насчитав 25 человек.