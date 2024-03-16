Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали

Количество жертв российской ракетной атаки по Одессе возросло до 21. Сегодня в больнице скончался 39-летний спасатель. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Андрей Фигель, передает УНН.

Он уточнил, что по состоянию на сейчас 38 человек находятся в медучреждениях.

"По уточненной информации, 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Наши врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти человеческие жизни", - говорит Фигель.

Среди пострадавших - четверо сотрудников ГСЧС и один водитель скорой. Двое спасателей в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести, информирует Фигель

Он также рассказал, что в результате атаки рф разрушено трехэтажное здание рекреационного назначения, повреждены по меньшей мере 10 жилых домов, станция ТО, газопровод низкого давления, автомобиль скорой помощи, а также пожарно-спасательные автомобили

Напомним

Как сообщалось, 15 марта российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

Ранее было известно, что в результате ракетной атаки рф на Одессу погибли 20 человек, ранения получили 75 человек.