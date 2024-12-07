Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего пострадали 16 человек, включая ребенка. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортные средства.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину. К сожалению, от вражеской атаки пострадали 16 человек. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
Под вражеский обстрел и авиаудары попали Камышаны, Тягинка, Михайловка, Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Змиевка, Берислав, Белозерка, гигантское, Томина Балка, Новокаиры, Нововоронцовка, Зоровка, дорожное, Понятовка, Давидов Брод, веселое, Малая Александровка и город Херсон.
Особенно мощные атаки зафиксированы в Бериславском районе, куда враг направил три ракетных удара. В результате обстрелов повреждены 16 частных домов, газопровод, зернохранилище, автозаправочная станция и несколько автомобилей.
От агрессии пострадали 16 человек, среди которых один ребенок. Среди тяжело раненых-57-летний житель Веселого, попавший под удар дрона. Также сегодня утром 53-летний мужчина из Камышан получил взрывные и черепно-мозговые травмы в результате артобстрела. Обоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, хотя один из них отказался от госпитализации.
Обстрелы наносят серьезный ущерб инфраструктуре региона и представляют постоянную угрозу для мирного населения.