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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах

Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах

Киев  •  УНН

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Российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего пострадали 16 человек, включая ребенка. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортные средства.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонщину. К сожалению, от вражеской атаки пострадали 16 человек. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Под вражеский обстрел и авиаудары попали Камышаны, Тягинка, Михайловка, Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Змиевка, Берислав, Белозерка, гигантское, Томина Балка, Новокаиры, Нововоронцовка, Зоровка, дорожное, Понятовка, Давидов Брод, веселое, Малая Александровка и город Херсон. 

Особенно мощные атаки зафиксированы в Бериславском районе, куда враг направил три ракетных удара. В результате обстрелов повреждены 16 частных домов, газопровод, зернохранилище, автозаправочная станция и несколько автомобилей. 

От агрессии пострадали 16 человек, среди которых один ребенок. Среди тяжело раненых-57-летний житель Веселого, попавший под удар дрона. Также сегодня утром 53-летний мужчина из Камышан получил взрывные и черепно-мозговые травмы в результате артобстрела. Обоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, хотя один из них отказался от госпитализации. 

Обстрелы наносят серьезный ущерб инфраструктуре региона и представляют постоянную угрозу для мирного населения.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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