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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оборонное сотрудничество, энергетическая помощь и стратегическое партнерство: Сибига провел важные встречи в Вашингтоне

Оборонное сотрудничество, энергетическая помощь и стратегическое партнерство: Сибига провел важные встречи в Вашингтоне

Киев  •  УНН

 • 1585 просмотра

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Андрей Сибига встретился с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом и обсудил оборонное сотрудничество. Также состоялись переговоры с сенаторами Грэмом и Блюменталем по двухпартийной поддержке Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел ряд встреч в Вашингтоне - говорил  с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом и сенаторами, передает УНН.

"Во время встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом я поблагодарил Соединенные Штаты за сильную поддержку. Я проинформировал о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях Украины.

Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и энергетическую помощь, поскольку Украина продолжает сопротивляться жестоким атакам россии", - отметил глава МИД.

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Кроме того, Сибига провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

"Я имел хорошую и содержательную встречу с сенаторами Линдси Грэмом от Республиканской партии и Ричардом Блюменталем от Демократической партии, чтобы поблагодарить за непоколебимую двухпартийную поддержку в Сенате США и поделиться последними новостями.

Мы обсудили пути продвижения прочного и взаимовыгодного украинско-американского стратегического партнерства", - отметил глава МИД.

12 человек за 12 дней: Трамп установил уникальный рекорд назначив на должности министров18 нояб. 2024, 06:05 • 15646 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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