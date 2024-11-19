Оборонное сотрудничество, энергетическая помощь и стратегическое партнерство: Сибига провел важные встречи в Вашингтоне
Киев • УНН
Андрей Сибига встретился с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом и обсудил оборонное сотрудничество. Также состоялись переговоры с сенаторами Грэмом и Блюменталем по двухпартийной поддержке Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел ряд встреч в Вашингтоне - говорил с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом и сенаторами, передает УНН.
"Во время встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Бассом я поблагодарил Соединенные Штаты за сильную поддержку. Я проинформировал о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях Украины.
Мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и энергетическую помощь, поскольку Украина продолжает сопротивляться жестоким атакам россии", - отметил глава МИД.
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Кроме того, Сибига провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.
"Я имел хорошую и содержательную встречу с сенаторами Линдси Грэмом от Республиканской партии и Ричардом Блюменталем от Демократической партии, чтобы поблагодарить за непоколебимую двухпартийную поддержку в Сенате США и поделиться последними новостями.
Мы обсудили пути продвижения прочного и взаимовыгодного украинско-американского стратегического партнерства", - отметил глава МИД.
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