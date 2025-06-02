Украинская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле, где должен состояться второй раунд украинско-российских переговоров, сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Украинская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле", - сообщило одно из государственных росСМИ.

Перед этим, по данным росСМИ, российская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле, где должен состояться второй раунд украинско-российских переговоров.

Как сообщили турецкие дипломатические источники турецким СМИ, трехсторонняя встреча между делегациями Турции, россии и Украины должна начаться в понедельник в 13:00 по местному времени во дворце Чираган в Стамбуле.

Переговоры будут проходить под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, и ожидается, что в них примут участие высокопоставленные должностные лица всех трех стран. Планируется также участие директора Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагима Калына.

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с рф.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.