Російська делегація прибула на місце переговорів у Стамбулі - росЗМІ

Російська делегація прибула на місце переговорів у Стамбулі, де має відбутися другий раунд українсько-російських переговорів. Про це повідомили росЗМІ, пише УНН.

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"Делегація росії прибула на місце проведення другого раунду переговорів з Україною у Стамбулі", - повідомило одне з державних росЗМІ.

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Українська делегація прибула в Стамбул у Туреччині, де очікується другий раунд переговорів з рф.

Україна заздалегідь передала рф документ з умовами припинення вогню, кремль, своєю чергою, не дав зворотний зв’язок і збирається показати "меморандум" лише під час зустрічі. Що сьогодні відбуватиметься на наступному етапі переговорів та що передувало цьому, читайте на УНН.