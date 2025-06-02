Российская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле – росСМИ

Российская делегация прибыла на место переговоров в Стамбуле, где должен состояться второй раунд украинско-российских переговоров. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Делегация россии прибыла на место проведения второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле", - сообщило одно из государственных росСМИ.

Дополнение

Украинская делегация прибыла в Стамбул в Турции, где ожидается второй раунд переговоров с рф.

Украина заранее передала рф документ с условиями прекращения огня, кремль, в свою очередь, не дал обратную связь и собирается показать "меморандум" только во время встречи. Что сегодня будет происходить на следующем этапе переговоров и что предшествовало этому, читайте на УНН.