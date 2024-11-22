Nvidia сообщили, что продажи чипов Blackwell нового поколения превысят предыдущие прогнозы

Nvidia (NVDA) уведомили инвесторов о возможном замедлении производства чипа следующего поколения Blackwell, к тому же компания уверенно шагает к превышению своих предыдущих прогнозов по доходам в текущем квартале. Об этом УНН пишет со ссылкой на провайдер финансовой информации Yahoo! Finance.

Детали

Компания Nvidia (NVDA), которая занимается разработкой чипов Blackwell заявила о том, что их производство «кипит» и они планируют увеличивать его объемы. Сейчас Nvidia борется с проблемами перегрева своих серверов на базе процессора Blackwell, что заставляет поставщиков корректировать конструкцию стоек, в которых размещаются сами серверы. Компания же на это ответила, что итерации в дизайне являются нормальными и ожидаемыми. Отчет касался отдельной проблемы дизайна Blackwell, которую Nvidia решила летом, что вызвало у Уолл-стрит сомнения относительно того, успеет ли чип попасть к клиентам вовремя. На что Nvidia (NVDA) заявили, что чипы уже находятся в руках всех основных партнеров компании. В третьем квартале Nvidia сообщила, что поставщики облачных услуг, такие как Microsoft, Amazon и Google, составили 50 дохода центра обработки данных производителя микросхем. И именно от того, насколько быстро они получат от компании чипы, зависит дальнейший рост Nvidia.

Однако сейчас перед компанией стоит проблема, с которой активно борются - ограничение поставок. А все из-за того, что большое количество компаний конкурируют за микросхемы гиганта ИИ, что затрудняет удовлетворение спроса.

«Это тот случай, когда спрос превышает предложение, - сказал директор Nvidia Дженсен Хуанг аналитикам. «И это ожидаемо, поскольку мы находимся в начале этой генеративной революции ИИ».

По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, гигант социальных сетей тренирует свои ИИ-модели Llama 4 на серверном кластере, состоящем из более чем 100 000 чипов Nvidia H100.

H100 - это ускоритель Nvidia предыдущего поколения Hopper AI. Поскольку Blackwell обещает гораздо лучшую производительность, чем Hopper, вполне логично, что такие крупные ИИ-компании, как Meta, будут стремиться получить как можно больше этих чипов.

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В среду Nvidia сообщили о том, что результаты прибылей превзошли оценки Уолл-стрит. Выручка подскочила на 94% в годовом исчислении, а продажи центров обработки данных выросли на 112%. Впрочем, акции упали в начале торгов в четверг.

Это уже не первый раз, когда рынок отвернулся от Nvidia после того, как компания показала большой рост доходов. Инвесторы отступили после последнего отчета о прибыли компании, а затем снова начали расти в цене в течение следующих недель, что сделало Nvidia крупнейшей публичной компанией в мире, опередив Apple в начале этого месяца.

Напомним

Инвесторы Nvidia ожидают волатильности акций после отчета за третий квартал, что может изменить рыночную стоимость на $300 млрд. Аналитики прогнозируют падение рентабельности до 74,4%.

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