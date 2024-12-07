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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые рейды силовиков в ночных клубах москвы: кого ищут

Новые рейды силовиков в ночных клубах москвы: кого ищут

Киев  •  УНН

 • 994 просмотра

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В московских клубах "Систерс" и Bizarre силовики провели рейды, во время которых посетителей положили на пол. Правоохранители искали " представителей нетрадиционной ориентации "в рамках борьбы с"пропагандой ЛГБТ".

В москве силовики пришли с рейдами в клубы "Систерс" и Bizarre, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

По данным Mash, "несколько десятков гостей положили лицом в пол". Полиция искала "представителей нетрадиционной ориентации", сообщили"Известия".

На прошлой неделе, в ночь на 30 ноября силовики пришли с рейдами к барам Mono и Sumach, а также клубу Arma (бывший "Мутабор"). Посетителей также заставили лечь лицом в пол, у присутствующих проверяли документы, сообщалось о задержании. В МВД рф рейды объяснили борьбой с"пропагандой ЛГБТ".

Организовывал туры для ЛГБТ-сообщества: в Москве директора турфирмы обвиняют в экстримизме30 нояб. 2024, 08:30 • 18837 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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