Новые рейды силовиков в ночных клубах москвы: кого ищут
Киев • УНН
В московских клубах "Систерс" и Bizarre силовики провели рейды, во время которых посетителей положили на пол. Правоохранители искали " представителей нетрадиционной ориентации "в рамках борьбы с"пропагандой ЛГБТ".
В москве силовики пришли с рейдами в клубы "Систерс" и Bizarre, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
По данным Mash, "несколько десятков гостей положили лицом в пол". Полиция искала "представителей нетрадиционной ориентации", сообщили"Известия".
На прошлой неделе, в ночь на 30 ноября силовики пришли с рейдами к барам Mono и Sumach, а также клубу Arma (бывший "Мутабор"). Посетителей также заставили лечь лицом в пол, у присутствующих проверяли документы, сообщалось о задержании. В МВД рф рейды объяснили борьбой с"пропагандой ЛГБТ".
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