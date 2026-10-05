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Норвегия планирует запретить очки с ИИ в некоторых общественных местах

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Правительство Норвегии готовит временный запрет на использование очков с ИИ в местах скопления людей из-за риска скрытой съёмки. Полный запрет не планируется.

Норвегия планирует запретить очки с ИИ в некоторых общественных местах

Правительство Норвегии заявило в понедельник, 5 октября, что планирует предложить временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определённых местах, выразив обеспокоенность тем, что людей могут фотографировать, снимать на видео или записывать на аудио без их ведома. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Предложение отражает более широкую глобальную негативную реакцию на умные очки, оснащённые камерами, из-за проблем с конфиденциальностью, отмечает издание.

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Запрет может коснуться мест, где регулярно собираются люди, таких как парки, пляжи, музеи, торговые центры и общественные мероприятия, говорится в заявлении правительства.

"Я обеспокоен тем, что внедряются новые мощные технологии, при использовании которых люди рискуют быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио, не зная об этом", — сказал министр цифровизации и государственного управления страны Торгейр Микаэльсен.

Это также может касаться школ, детских площадок и молодёжных клубов, а также мест, где важна конфиденциальность, таких как кабинеты врачей, бассейны и спортивные залы с раздевалками.

Правительство заявило, что не рассматривает полный запрет и что частное использование, а также использование там, где другие не рискуют быть снятыми на видео без их согласия, по-прежнему будет разрешено.

Правительство указало, что изучит, на какие технологии будет распространяться запрет, в частности будет ли он касаться очков с камерой и аудиозаписью, очков с камерой и функциями искусственного интеллекта, а также других носимых технологий с камерой, аудиозаписью и/или искусственным интеллектом.

Правительство меньшинства заявило, что представит законопроект в парламент как можно скорее, а также создаст экспертную группу для консультирования по вопросу постоянного национального регулирования носимых технологий.

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Юлия Шрамко

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Reuters
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